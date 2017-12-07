Тренд пятилетки в Ленинградской области – цифровая экономика

Нанопарк в Гатчине и майнинг-ферма в Сосновом Бору определят будущее цифровой экономики Ленинградской области. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на расширенном заседании «Ленинградская область: взгляд в будущее».

Касаясь развития цифровых технологий, Александр Дрозденко не исключил, что Гатчина может попасть в программу пилотных городов России, которые через два года будут полностью покрыты сетью Wi-Fi. Кроме того, планируется, что через год в Ленинградской области все лечебно-профилактические учреждения должны быть покрыты беспроводной связью. В перспективе – обеспечить интернетом все органы самоуправления, а также учебные учреждения поселений, в которых проживает не менее 200 жителей.

– Лидирующие позиции во внедрении «цифры» должны принадлежать органам госвласти, – отметил Александр Дрозденко. – Не секрет, что неразвитость законодательства, а также инфраструктуры для передачи информации может свести на нет усилия предпринимателей, направленные на развитие цифровой экономики и переводу отраслей на цифровые технологии. Регион должен эффективно использовать свои преимущества в развитии этой важной отрасли. Безусловно, Россия – страна богатая полезными ископаемыми, однако необходимо развивать и технологии будущего, чтобы потом не пытаться запрыгнуть в уходящий поезд.

Ирэн ОВСЕПЯН