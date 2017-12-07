Власти Заневского поселения проведут электронное голосование среди жителей Кудрово на предмет целесообразности смены типа их населенного пункта с деревни на город. Опрос общественного мнения будет размещен на сайте местной администрации.

Поручение рассмотреть вариант смены типа населенного пункта деревни Кудрово дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с органами местного самоуправления и общественностью, сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения.

Напомним, в 2016 году Заневское поселение уже поменяло свой статус с сельского на городской. Стоит отметить, что сменой типа населенного пункта Кудрово здесь уже занимались. Местный совет депутатов принял решение обратиться к губернатору Ленинградской области с просьбой выступить инициатором соответствующего законопроекта. Но тогда профильный комитет порекомендовал тщательнее проработать финансово-экономическое обоснование в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве и выявить мнение населения.

«Тема для многих актуальна. Наша задача на ближайшее время – проанализировать общественное мнение. Важно понять, сколько тех, кто поддерживают грядущую реформу», – сообщил глава совета депутатов Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.