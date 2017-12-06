Более пяти тысяч учащихся 11-х классов Ленинградской области написали 6 декабря итоговые сочинения и изложения. Этот экзамен для них станет допуском к ЕГЭ. Во Всеволожском районе сочинения и изложения написали 924 человека.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов посетил сегодня один из пунктов проведения итогового сочинения и изложения – Колтушскую школу, в которой, кроме своих выпускников, итоговое сочинение написали одиннадцатиклассники еще четырех школ.

Как отметили в комитете по образованию администрации Всеволожского района, пункты проведения итогового сочинения (изложения) были организованы на базе восьми образовательных учреждений Всеволожского района. 7 и 8 декабря муниципальные комиссии проведут проверку сочинений (изложений) и до 15 декабря участники и их родители будут ознакомлены с результатами.

По итогам учащимся будет выставлен «зачет» или «незачет». Получение зачета – одно из условий допуска старшеклассников к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Те ребята, которые получат неудовлетворительную оценку, смогут повторно написать работу в 2018 году: 7 февраля и 16 мая.

Право на написание изложения в качестве итоговой работы имеют 73 человека – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся на дому; получающие среднее общее образование в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА