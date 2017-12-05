Во Всеволожском центре культуры и досуга 2 декабря проходили III Краеведческие чтения, которые организовало ВИКО «Русское наследие». На этот раз в них принимали участие 38 человек.

Владимир Овсянников рассказал о том, где и с каким трудом находил материал для своей книги «От Рахьи до Борисовой Гривы» и продемонстрировал фотографии экспонатов, которые несколько лет собирал для будущего музея. Это – уникальные артефакты, например, кусок рельса от железной дороги, которая проходила когда-то на Ириновские торфоразработки.

К 180-летию железных дорог России ещё один краеведческий труд представил председатель Международного фонда краеведов, учредитель и издатель газеты «Русский краевед» Сергей Сковпнев. Этот исследователь сейчас работает над серией путеводителей вдоль различных направлений областных железнодорожных веток. В 2018 году, который объявлен Годом туризма в Ленинградской области, Сергей Сковпнев планирует выпустить путеводитель по железнодорожным веткам, идущим от Финляндского вокзала.

Интерес вызвало выступление председателя правления ВИКО «Русское наследие» Ирины Николаевны Гуреевой-Дорошенко с докладом «Начало застройки исторического центра города Всеволожска. Купец Штейнмейер Карл-Эмилий Фердинандович».

О своей новой книге «Боевая слава. Ивановский плацдарм: кузница победы над германским фашизмом» рассказал краевед Александр Дмитриев. Она посвящена незаслуженно забытым страницам обороны Ленинграда.

Следующее заседание ВИКО «Русское наследие» запланировано на первую субботу февраля 2018 года.

Людмила ОДНОБОКОВА