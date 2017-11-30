На трассах Ленинградской области сегодня работает почти 400 машин.

Для ликвидации скользкости потребовалось почти 125 тонн соли. Опасные участки дорог обработаны противогололедной смесью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Все дорожные ремонтно-строительные управления в районах области получили от комитета по дорожному хозяйству поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Особое внимание уделяется самым загруженным трассам, где зафиксирована высокая интенсивность движения автомобилей.

«Ленавтодор» рекомендует водителям быть внимательными, а также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах. Работы по очистке региональных трасс продолжаются. А снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится до выходных.

Обращений жителей Ленинградской области по вопросам качества содержания и уборки дорог ждут в диспетчерской службе «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84 и через электронную почту — info@ленавтодор.рф.