Ленинградской области – доступный инватуризм

В Ленинградской области подходит к завершению социальный проект Благотворительного Фонда «Место под солнцем» под названием «Доступные маршруты Ленинградской области», реализованный при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Группа проекта создала восемь маршрутов в восьми разных уголках региона. Для этого команде и волонтерам проекта предстояло исследовать доступность среды вблизи восьми популярных туристических объектов области. Ими стали Выборгский замок и парк Монрепо, дворцы и парки Гатчины, монастыри Тихвина, Ивангородская крепость, Старая Ладога, крепости Орешек, Копорье и Корела. Главными инспекторами доступности среды и составителями оптимальных маршрутов на всех объектах были члены команды, передвигающиеся на инвалидных колясках. Все их передвижения фиксировались на видео. Видеоматериалы легли в основу видеороликов, рассказывающих об истории и доступности среды объектов. Сами маршруты перенесены на интерактивную карту созданного в рамках проекта сайта «Доступные маршруты Ленинградской области».

«Идея проекта зародилась в фонде давно, – говорит руководитель проекта Никита Самойлов, – но мы рады, что смогли реализовать задуманное в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге. Безусловно, это событие привлечет в город много туристов. Мы уверены, что часть из них посвятит время и осмотру достопримечательностей Ленинградской области. А за оставшееся до этого события время можно и нужно успеть повысить уровень доступности туристических объектов региона для туристов с инвалидностью».

Команда проекта уверена, что инициатива вдохновит людей, передвигающихся на колясках, открывать для себя новые направления, исследовать и делиться впечатлениями о красивейших местах Ленинградской области. Ведь, как показала практика, многое уже сделано для доступного инватуризма на территории региона, но многое – еще предстоит сделать. А чем больше туристов будет посещать дворцы, замки и крепости Ленинградской области, тем быстрее они обрастут необходимой «безбарьерной» инфраструктурой.