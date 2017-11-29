В КДЦ «Южный» состоялось очередное заседание Общественного совета при главе администрации Всеволожского района и старост районных населенных пунктов. Гостем заседания стал депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев.

Открывая заседание, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сказал:

– Районный совет стал эффективным инструментом получения обратной связи с мест, позволяющим органам исполнительной власти оперативно реагировать на самые важные для людей ситуации и события. Общественный совет особенно важен для нас как проводник объективной информации как от населения к органам исполнительной власти, так и наоборот.

В ходе заседания прозвучали доклады о реализации норм областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», о роли старост в обеспечении пожарной безопасности и о работе Общественной палаты Всеволожского района.

Благодарственные письма были вручены Галине Иванкиной, старосте д. Красная Горка Колтушского сельского поселения, а также Ларисе Паршуткиной, председателю Зареченского общественного совета МО Сертолово.