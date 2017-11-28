Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Валентина Андреева совместно с инструктором государственной противопожарной службы «Леноблпожспас» Яной Богдановой провели познавательное профилактическое занятие в дошкольном отделении Кудровского центра образования № 1.

В ходе беседы дети узнали о причинах возникновения пожаров и о методах их предотвращения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Ребятам напомнили о том, как правильно себя вести в случае возникновения экстренных ситуаций, по какому телефону нужно вызывать пожарную охрану, упомянув и о последствиях ложных вызовов. Дети с большим интересом принимали участие в беседе, активно отвечали на вопросы. Для того чтобы закрепить их знания, воспитанники учреждения посмотрели учебный мультфильм о том, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации. В заключение беседы с детьми провели игру-эстафету.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области