На сельхозземли Всеволожского района ввозится грунт неизвестного происхождения.

Должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении предприятия, арендующего земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 23,45 га во Всеволожском районе области.

В ходе проверки инспектор зафиксировал проведение земляных работ, связанных с завозом и размещением на участке грунтов неизвестного происхождения, в составе которых наблюдались строительные отходы (грунт, бой бетона, арматура), сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно документам, предоставленным арендатором, на участке была запланирована рекультивация с целью приведения земель в состояние, пригодное для использования по назначению. Однако проведение таких работ возможно при использовании почв и пород, а использование строительных и других отходов для данных целей незаконно. Документы, подтверждающие контроль безопасности завозимых грунтов, не были предоставлены, арендатор не проводил отбор проб и лабораторные исследования на земельном участке.

В связи с тем что арендатор при использовании земельного участка не обеспечил выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв вышеуказанного земельного участка. Постановлением Управления он признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Организация обратилась во Всеволожский районный суд с жалобой о признании незаконным постановления Управления о привлечении к административной ответственности. Рассмотрев жалобу и выслушав доводы сторон, Всеволожский районный суд пришел к выводу о законности и правомочности действия Управления, оснований для отмены постановления о назначении административного наказания не имеется. Постановление Управления суд оставил без изменения, а жалобу нарушителя без удовлетворения.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и ЛО