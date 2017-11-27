Согласно исследованиям Национального рейтингового агентства Ленинградская область оказалась в пятерке по инвестиционной привлекательности и качеству созданного бизнес-климата. 47-й регион четвёртый в шорт-листе. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Белгородская область.

Как отмечают эксперты, добиться успеха удалось благодаря налоговым льготам, прозрачной и предсказуемой политике взаимодействия власти и бизнеса, а также наличию в Ленинградской области индустриальных зон. Сегодня регион активно работает над снижением административных барьеров для бизнеса. В итоге объем инвестиций в экономику растет. К примеру, только в ходе Петербургского международного экономического форума 2017 года 47-й регион подписал несколько десятков соглашений на общую сумму более 55 млрд рублей. По итогам 2017 года совокупный объем инвестиций в регионе должен составить более 250 млрд рублей.

– Выживать в условиях конкуренции всегда сложно и интересно, – рассуждают о перспективах развития областные производители. – Необходимо постоянно совершенствоваться. В общем, нужно работать на опережение. Конечно, предприимчивые конкуренты всегда дышат в затылок. Но, чтобы удержаться на гребне конкуренции, нужно отработать вопрос качества.

Ирэн ОВСЕПЯН