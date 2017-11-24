Вопрос о реализации проекта ТПУ «Девяткино» обсуждался сегодня, 24 ноября, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как отметили участники заседания, на реализацию проекта уже было потрачено 100 млн руб. внебюджетных средств. Эти деньги были потрачены на строительство подъездных дорог к ТПУ. Их выделили застройщики, которые возводили дома в Западном Мурино.

Кроме того, на Координационном совете был утвержден проект реализации первой очереди транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

– Сейчас разрабатывается концепция создания пересадочного узла, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Вначале необходимо построить подъездные дороги к ТПУ. Планируется, что одна из них соединит будущую развязку и транспортно-пересадочный узел, в который войдут автобусный вокзал и станция метро. Кроме того, стоимость строительства подъезда к Мурино обойдется в 2,3 млрд руб. В эту сумму входит выкуп земель и вынос инженерных сетей. Магистраль планируется запустить в 2019 году.

Отметим, что ТПУ «Девяткино» объединит автобусный вокзал, железнодорожную станцию, станцию метро «Девяткино» и другие объекты транспортной инфраструктуры.

Ирэн ОВСЕПЯН