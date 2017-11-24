Сегодня, 24 ноября, в КДЦ «Южный» прошло заседание Административного совета при главе администрации Всеволожского района.

Заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Тоноян напомнила руководителям администраций городских и сельских поселений района о необходимости утверждения программ комплексного развития территорий, которые включают в себя развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Представитель ГКУ «Леноблпожспас» Вячеслав Кулешов предложил создать добровольные пожарные дружины, которые будут проходить обязательное обучение силами профессиональных пожарных частей. Эти формирования смогут ликвидировать возгорание, возникшее, например, от пала сухой травы, на начальном этапе. Положительные примеры сотрудничества администрации с пожарными частями в ряде поселений Всеволожского района уже есть.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Всеволожской межрайонной клинической больницы Алла Школяренко рассказала о вакцинопрофилактике среди сотрудников предприятий Всеволожского района.

Также рассматривались вопросы, касающиеся взаимодействия Всеволожского филиала «Центра занятости» с администрациями городских и сельских поселений с целью формирования «Паспорта трудовых ресурсов» – единой базы данных, отражающей состояние и развитие рынка труда и трудового потенциала территории поселений и района в целом.