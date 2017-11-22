В зоне активной жилой застройки в поселке Янино Всеволожского района открыт новый детский сад.

В новом дошкольном учреждении создано 12 групп: от младших до подготовительных, их смогут посещать около 300 малышей. Здание построено в рамках реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Глава региона Александр Дрозденко принял участие в открытии сада и отметил, что с начала 2017 года только во Всеволожском районе начали работать 9 детских садов, и еще 3 сада должны встретить детей до 31 декабря.

«Открытие новых детских дошкольных учреждений является дополнительным стимулом к тому, чтобы в нашем регионе увеличивалась рождаемость. Неслучайно для администрации Ленинградской области выполнение обещаний по строительству объектов социальной инфраструктуры является приоритетным. Я уверен, что в этом детском саду будет комфортно и детям, и воспитателям», – сказал Александр Дрозденко.

В новом детском саду в Янино в том числе будет открыта группа для малышей с ограниченными возможностями здоровья, где созданы необходимые условия для их всестороннего развития.

Фото Антона ЛЯПИНА