Детский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радуга» из Колтушей стал обладателем Гран-при конкурса «Восходящая звезда». Торжественное мероприятие проходило в БКЗ «Октябрьский».

Премия раз в год присуждается лучшим детским и молодёжным вокальным, хореографическим, вокально-хореографическим коллективам, а также сольным исполнителям. Конкурс приобрел широкую популярность и завоевал признание зрителей.

Танец «Шутка», с которым танцоры выступили на конкурсе, впечатлил жюри, которое решило присудить премию Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской области талантливым ребятам из Всеволожского района.

Отметим, что профессионализм и мастерство ребят оценивали известные артисты, деятели культуры и профессиональные хореографы.

За эти годы в конкурсе приняли участие более 50 тысяч юных талантов, многие из которых стали лауреатами престижных международных премий и достигли высот в творческой жизни. Как отметил на мероприятии председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, тризму, спорту и молодежи ЗакСа Ленинградской области Александр Перминов, «участие в конкурсе – заметный этап в творческой биографии, а приобретённый опыт позволит покорять новые вершины и откроет дорогу к профессиональной, насыщенной яркими событиями, творческой жизни».



Ирэн ОВСЕПЯН