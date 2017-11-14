Марийская национально-культурная автономия Ленобласти отметила свой 20-летний юбилей в гостеприимных стенах Дома дружбы Ленинградской области.

– 20 лет – это еще совсем юный возраст, – сказал директор ГКУ «Дом дружбы» Ленинградской области Владимир Михайленко, поздравляя собравшихся с этим праздником, – но с точки зрения развития марийского культурного движения – это определенно серьезная дата, но далеко не вершина и не пик вашего развития. Все еще впереди!

А о том, что уже позади, что сделано за этот небольшой с исторической точки зрения срок марийским землячеством, можно было судить по выставкам творческих работ художников Ирины Смирновой и Александра Дубникова, коллекции уникальной марийской вышивки Александра Иванова и Нины Исаченко, презентации альбома кузнеца Дмитрия Михеева и выставке наград и достижений мастера спорта международного класса, чемпионки СССР по бегу на 3000 метров Нина Япеевой.

На празднике состоялась презентация издания: «Марийское землячество на Ленинградской земле». Автор брошюры Василий Соколов – один из тех, кто стоял у истоков объединения марийцев на ленинградской земле и в Санкт-Петербурге, был первым председателем общественной организации «Санкт-Петербургский центр марийской культуры».

В ближайших планах Марийской национально-культурной автономии Ленобласти «Ший корно» – издание красочного альбома, посвященного 20-летию образования, – сказала председатель общества Евдокия Соловьева.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Ленинградской области проживает 756 марийцев, в Санкт-Петербурге – 1022 марийца. Марийцы – постоянные участники концертов, выставок, мастер-классов и областных фестивалей. Сотни людей ежегодно приезжают на марийский праздник «Пеледыш пайрем», то есть праздник цветов, во Всеволожский район.

Татьяна ТРУБАЧЕВА