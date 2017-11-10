Сегодня, 10 ноября, Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. Раньше эта знаменательная дата называлась Днём милиции.

Утром в кабинете начальника УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области полковника полиции Александра Сухарикова звучали теплые слова поздравлений. Выразить признательность профессионалам, оберегающим покой жителей, приехали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и заместитель главы районной администрации по безопасности Валерий Половинкин.

А 7 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, и уже на следующий день в Доме правительства губернатор вручил награды отличившимся на службе полицейским.

Награждение было приурочено к празднованию 100-летнего юбилея органов внутренних дел Российской Федерации. Глава региона поздравил с профессиональным праздником всех, кто несёт службу в полиции, ГИБДД, следственных органах и во всех структурах, входящих в систему Министерства внутренних дел России, ветеранов МВД.

«Вы с честью исполняли и исполняете свой долг, несёте непростую, подчас сопряженную с большим риском, службу. От вашего профессионализма, знаний, личного мужества, умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность наших сограждан, – отметил Александр Дрозденко. – Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете достойно продолжать традиции ленинградской-петербургской полиции. С гордостью носите погоны, с праздником вас и успехов в службе».

С удовольствием сообщаем, что наградами Ленинградской области за высокие показатели оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных обязанностей, за выполнение особо сложных и важных задач были отмечены и действующие сотрудники полиции, которые несут службу на нашей всеволожской земле.

Благодарности Губернатора Ленинградской области и ценные подарки вручены Денису Владимировичу Тимуску – старшему государственному инспектору дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и Виктории Александровне Черных – заместителю начальника следственного управления Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области – начальнику отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

Благодарность Председателя Законодательного собрания Ленинградской области объявлена Олегу Игоревичу Дергачу – старшему дознавателю отдела дознания Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, с которым корреспондент газеты «Всеволожские вести» встретился накануне праздника «на посту», в его кабинете в знании УМВД России по Всеволожскому району.

– Олег Викторович, во-первых, от лица редакции «В.в.» поздравляю вас с заслуженной наградой, а во-вторых, давайте знакомиться.

– Ну что ж, давайте. Родился я в 1990 году, ровно за 5 дней до праздника «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». (Смеётся). Возможно, это и предопределило мою будущую судьбу. Ну а потом – всё как у людей. Школа. Санкт-Петербургский университет МВД. Год работы в Новгородской области в должности следователя. И вот с 2013 года, по переводу, пришёл на работу в УМВД России по Всеволожскому району на должность дознавателя. В настоящее время – старший дознаватель отдела дознания.

– Что входит в ваши служебные обязанности?

– Органы дознания занимаются расследованием уголовных дел. Когда нам поступают материалы, рассматриваем их и принимаем решения в рамках действующего законодательства РФ. Если в действиях гражданина содержится состав преступления, мы принимаем решение о возбуждении уголовного дела и принимаем меры по сбору доказательств, анализу их последующим направлением уголовного дела в суд, который принимает решение о виновности или невиновности подсудимого и определяет ему меру наказания. К подследственности органов дознания относятся дела малой и средней тяжести: угоны без цели хищения (когда угнанное транспортное средство уже обнаружено), кражи из магазинов (при ущербе более 2500 рублей по закупочной стоимости), телесные преступления (не повлекшие тяжких последствий для пострадавшего) и другие.

– Сколько дел в этом году расследовано вами?

– Мной лично с начала года закончено 56 уголовных дел по 92-м эпизодам преступной деятельности.

– В предпраздничный день не особенно хочется говорить о грустном…

– Ну и не будем. Давайте все вместе поздравим руководство нашего Управления, всех действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел с праздником. Пожелаем действующим сотрудникам успехов в работе, карьерного роста, мира в семьях, исполнения всех желаний, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

На фото Антона ЛЯПИНА – старший дознаватель отдела дознания Управления МВД России по Всеволожскому району Олег Дергач