Арсенальную улицу предложили продлить до Мурино

Вопрос о продлении Арсенальной улицы и её соединения с Токсовским шоссе обсуждался на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями Кудрово, Мурино, Бугров и Нового Девяткино. Как было отмечено, таким образом можно снять часть нагрузки с основной дороги.

– Это громадная проблема, – отметил на встрече глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сам не раз испытывал неудобства. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. Постараемся его решить, но прежде всего необходимо взвесить все «за» и «против».

Отметим, что идея продлить Арсенальную улицу не всем муринцам по душе, так как в итоге могут возникнуть серьёзные проблемы с подъездами к метро. Кроме того, жители Мурино сообщили, что прокол так и не решил всех проблем. «Необходимо строить Муринский виадук», – заявили участники встречи.

Ирэн ОВСЕПЯН