Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой присвоения Кудрово статуса города. Это, по его словам, поможет решить проблемы инфраструктуры района.

Александр Дрозденко предложил решить этот вопрос путем голосования, в котором примет участие местное население. Не исключено, что Мурино и Новое Девяткино объединят в один населенный пункт с тем же статусом. Однако окончательно вопрос решат только после консультаций местных жителей с властями.