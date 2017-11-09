Об этом на встрече с жителями Кудрово, Мурино, Бугров и Нового Девяткино рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– С 2013 года ежегодно из бюджета выделяются средства на строительство социальных объектов, – отметил губернатор. – Всего на обустройство только в 2017 году было потрачено около 10 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда – на социальные объекты, а 2,5 миллиарда – на дорожную инфраструктуру. Эти цифры не от лукавого. За это время было построено 14 детских садов, несколько школ. Многие спросят: это много или мало? Конечно, мало! Но мы стараемся решить эту важную проблему.

В 2018 году мы планируем построить еще 14 социальных объектов. Это 10 детских садов, 2 поликлиники, 2 школы. До 2020 года мы планируем построить более 20 объектов социальной инфраструктуры. На их строительство будут направлены средства как из федерального бюджета, так и из казны Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН