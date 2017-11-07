В Сертолово на базе спортивной школы «Норус» прошел областной физкультурно-оздоровительный праздник «Спорт для всех».

В мероприятии приняли участие более сотни атлетов Специального Олимпийского движения Ленинградской области. Среди них дети, обучающиеся в коррекционных учреждениях, и взрослые, проживающие в учреждениях, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области.

Спортсмены соревновались сразу в нескольких адаптивных спортивных дисциплинах: бочча (в том числе для атлетов, имеющих сопутствующие двигательные нарушения), дартс, пауэрлифтинг.

С приветственным словом к участникам праздника обратилась главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Елена Чиженко.

– Мы рады приветствовать вас во Всеволожском районе. Для многих людей вы являетесь прекрасным примером – вы занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни, преодолеваете трудности каждый день. Желаю всем успеха в сегодняшних соревнованиях.

Спортивный праздник был организован Региональной Общественной физкультурно-спортивной организацией инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» Ленинградской области при поддержке администрации Всеволожского района, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и отдела по делам молодёжи Выборгской eпархии.

Фото Петра КУРГАНСКОГО