В ознаменование Дня народного единства губернатор Ленобласти Александр Дрозденко наградил дипломами 18 представителей региональных национально-культурных общественных и религиозных организаций. Среди награжденных – участница фольклорно-этнографического ансамбля из Всеволожского района.

В Доме ученых им. Максима Горького РАН на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге прошло торжественное собрание, организованное комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, возглавляемым Лирой Бурак.

Перед открытием мероприятия гостям представили выставки картин национальных художников «Святые места земли Ленинградской» и архивных документов «Сквозь столетия вместе» об истории межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области. Здесь же состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие солист Михайловского театра, народный артист России Николай Копылов, солисты балета «Белые ночи», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Лаутало, Павел Кузьмин, скрипачка Екатерина Таникова, художественный руководитель грузинского вокально-хореографического ансамбля «Иверия» Ираклий Русия.

В приветственной речи губернатор отметил важность праздника и сделал небольшой экскурс в историю. Он напомнил гостям, что сила многонациональной страны – в единстве. «Мы, люди, живущие в России, в трудную минуту умеем сплачиваться и достигать невозможного, защищать свою страну, несмотря на сильное внешнее давление, – подчеркнул Дрозденко. – Сегодня мы вновь стали великой страной, многонациональной державой и лидером в мире. Наша с вами задача – сделать так, чтобы каждый в Ленинградской области смог воспользоваться своим правом голоса и проявил активную гражданскую позицию».

В ходе официальной части мероприятия были вручены Почётные дипломы «За большой личный вклад в единение народов». Награда в том числе была вручена жительнице Всеволожского района – участнице фольклорно-этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки» Импи Ефимчук. Здесь же Импи Эйновну поздравила с заслуженной наградой заместитель главы администрации района по социальному развитию Елена Фролова.

Отметим, что именно к этому празднику в форме научно-популярного издания был выпущен «Этноконфессиональный иллюстрированный атлас Ленинградской области», ставший достойным итогом многолетних исследований научных работников, этнографов и картографов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО