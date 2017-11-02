Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц 10 ноября с 9.00 до 18.00 и 11 ноября с 10.00 до 15.00. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782; 8 (813-70) 31-399.