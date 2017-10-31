Фестиваль творчества «Семейный очаг» прошёл во Всеволожске

В воскресенье, 29 октября, в крестьянской усадьбе «Рутения» состоялся фестиваль творчества «Семейный очаг». Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Диалог поколений» при активном участии администрации Всеволожского района. Средства были выделены в рамках гранта, полученного от комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Для участников праздника были организованы интересная концертная программа: выступление образцово-показательного ансамбля русской песни «Росиночка», весёлое представление театра «Петрушка». А на многочисленных мастер-классах ребятня вместе с родителями расписывала пряники, плела корзинки из соломы, делала куклы-мотанки.

Начальник районного отдела культуры Наталья Краскова от имени главы администрации Андрея Низовского поблагодарила организацию «Диалог поколений». Главный специалист по межнациональным отношениям администрации Алла Асотова отметила, что такие фестивали способствуют сохранению и укреплению семейных ценностей.

– Год назад в нашей организации появилось молодёжное структурное подразделение «СМУЗИ», инициатором которого выступила Алена Малькова, – говорит руководитель ОО «Диалог поколений» Надежда Балуева. – В нынешнем году она представила проект «Семейный очаг» на соискание гранта. Идея понравилась, и финансирование было получено. Кстати, у Алены много интересных идей, среди которых – создать во Всеволожске уникальное семейное пространство, в котором будет мини-детский сад и коворкинг. Помещение уже есть, осталось только сделать ремонт.

Ирэн ОВСЕПЯН