На прошедшем в городе Сочи IV Международном педагогическом форуме «Текст культуры и культура текста» ассоциацию учителей литературы и русского языка Ленинградской области представляли председатель регионального отделения ассоциации доктор педагогических наук, профессор Елена Робертовна Ядровская, учителя Ново-Девяткинской школы Алексей Иванович (преподаватель Педагогического университета им. А.И. Герцена) и Юлия Александровна Дуневы, учитель русского языка и литературы Выборгской школы № 37 Ольга Викторовна Задорская.

На форуме рассматривались вопросы образовательного потенциала текста, билингвального образования, системы подготовки и аттестации учителей-словесников и международного распространения русского языка. Второй день форума был посвящен конкурсной программе, где обсуждались более ста просветительских проектов, направленных на повышение уровня преподавания русского языка, литературы и риторики.

Делегацией учителей Ленинградской области на конкурс был представлен проект «”Чтоб не распалась связь времен”: Форум династий учителей-словесников России», который состоялся в этом году.

Целью проекта была поддержка педагогических династий России. Сначала был объявлен конкурс педагогических эссе. Среди предложенных тем: «Мой путь в профессию», «Письмо учителю-словеснику», «Трудности профессии: вчера и сегодня», «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». На конкурс поступило около 300 работ из 53 регионов нашей страны. На очный этап Форума в Санкт-Петербург приехали лучшие учителя-словесники, победившие в конкурсе, по два представителя 25 династий учителей-словесников, из 21 региона России.

На фото: крайние справа учителя Ново-Девяткинской школы Алексей Иванович и Юлия Александровна Дуневы