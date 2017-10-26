Андрей Низовский проинспектировал семь объектов благоустройства во Всеволожске
Вчера, 25 октября, состоялась рабочая поездка главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского на семь объектов благоустройства, расположенных на территории города Всеволожска. Работы ведутся в рамках проекта «Комфортная дворовая среда 2017», который предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий.
В ходе выезда были осмотрены дворовые территории: ул. Советская (дома № 68, 70, 72, 74, 76, 78); ул. Комсомола, д. 7–11; ул. Связи (дома № 2, 3) и Первомайский пр. (дома № 1 ,3); ул. Заводская (от ул. Межевой, д. 18А до ул. Вокка, д. 14); а также территория между домами по ул. Александровской, д. 15/2, ул. Вокка, д. 6, корп. 2, и ул. Александровской, д. 82. А также общественные территории: ул. Приютинская (дома № 15, 17) и Юбилейная площадь.
Контроль за выполнением работ осуществляет «Единая служба заказчика» Всеволожского района, возглавляемая Алексеем Кондрашиным. Окончание работ в рамках проекта «Комфортная дворовая среда 2017» намечено на 25 ноября.
По итогам осмотра объектов Андрей Александрович сказал:
– То, что мы сейчас видим на стройплощадках, – это всё благодаря финансированию Ленинградской области и бюджету г. Всеволожска. В итоге: Ленинградская область вложила в проект порядка 80 миллионов и 4,5 миллиона – г. Всеволожск. Чтобы «зима не наступила как всегда неожиданно», я установил строителям срок 15 ноября. По результатам сегодняшнего объезда это вполне реально – работа идет.
Я считаю, что в этом году нам удалось выбрать дворы и пространства, которые требовали первоочередного внимания. Знаю, что в ходе обсуждений жители города очень хотели, чтобы была устроена велодорожка вдоль Дороги жизни, но в этом году выполнить их пожелания мы не смогли по объективным причинам. Но я надеюсь, что в будущем году велодорожку удастся сделать именно так, как мы планировали: с пешеходной зоной, освещением, парковками и местами для отдыха.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА