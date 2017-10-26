В ближайшую пятницу выйдет очередной выпуск нашей рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о задержании бойцами Росгвардии предполагаемого распространителя наркотических средств в городе Сертолово; о дерзком нападении юной парочки на несовершеннолетнюю девушку, причиной которого стал банальный конфликт на почве ревности; об очередном угоне дорогого внедорожника со стоянки торгового комплекса «МЕГА Парнас» и своеобразном скоростном рекорде похитителей. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о ночном дорожно-транспортном происшествии, унесшим человеческую жизнь, и информация о пресечении незаконной добычи песка в поселке Разметелево.