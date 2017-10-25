Спортсмен из Морозовки выступил на чемпионате мира по паратхэквондо

Сборная команда России по паратхэквондо только что вернулась из Лондона, где с 16 по 21 октября проходил VII Чемпионат мира по паратхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наши спортсмены выиграли общекомандный медальный зачёт. На счету россиян оказалось 13 медалей. В этом чемпионате участвовало 263 спортсмена из 59 стран. И среди них – наш земляк, житель посёлка имени Морозова Илья Волков.

Илья Волков выступает в составе сборной России первый год. В своей возрастной группе (К 44 до 75 килограмм) он оказался самым молодым. Ему нужно было провести два боя. Свой первый бой Илья выиграл с большим отрывом от соперника. Во втором бою соперником Ильи стал фаворит сезона – шестикратный чемпион мира иранец Махди Пуррахнама. Победил иранский спортсмен, который стал чемпионом мира в седьмой раз. Илья Волков оказался в своей возрастной группе на седьмом месте, но он молод, у него впереди ещё много выступлений, в том числе – в спорте высших достижений.

В отделении тхэквондо ВТФ Всеволожской школы олимпийского резерва (отделение посёлка имени Морозова) ведущими тренерами Ильи Волкова являются Сергей Пирютков и Рустам Саттаров. После поездки в Лондон Рустам Саттаров сообщил: «Паратхэквондо – это вид спорта, который впервые войдёт в программу XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио (Япония). Всеволожская школа ОР и весь тренерский состав верит в то, что в будущем Илья станет одним из тех спортсменов нашей школы, который на Паралимпиаде будет гордо держать флаг под гимн Российской Федерации».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожской ОР