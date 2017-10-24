27 октября в конференц-зале Всеволожской КМБ пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

В 14.00 руководитель районного ангионеврологического центра, ангиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Соловьев проведет для всех желающих занятие Школы здоровья, расскажет о факторах риска и методах профилактики ишемического инсульта. Желающие получат талоны на обследование – УЗИ сосудов мозга, а также рекомендации врачей, сообщает пресс-служба Всеволожской КМБ.

В 16.30 начнется лекция и практическое занятие для родственников пациентов, перенесших инсульт. Алексей Соловьев, заведующая ПСО неврологии Лия Лукиных, а также логопед и врач лечебной физкультуры расскажут, как в домашних условиях помочь родным и близким, оказавшимся в тяжелом состоянии после перенесенного заболевания.

Лекция для всех заинтересованных специалистов – терапевтов, неврологов, кардиологов, хирургов и др. – начнется в 12.30.