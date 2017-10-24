Строительство 180 тыс. кв. метров жилья на территории в 48 га в поселке Романовка Всеволожского района забраковали на Градсовете Ленобласти. Отметим, что проект был представлен одной из дочерних структур ГК «Меликонполар».

В рамках проекта планировалось строительство не только жилья, но и поликлиники, спортзалов, школы, магазинов, общественного центра, открытых паркингов. Только дороги к участку под строительство нет.

Противниками строительства выступили областные и муниципальные власти. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин отметил, что транспортная ситуация близка к критической, как в Мурино и Новом Девяткино. Чиновник не раз предупреждал, что власть не станет согласовывать проекты, которые не предусматривают строительство инфраструктуры. Застройщики обязаны обеспечить людей социальными объектами, парковками, дорогами, чтобы после заселения у жильцов не было претензий.

Ирэн ОВСЕПЯН