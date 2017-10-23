Юбилейная V Балтийская танцевальная олимпиада проходила в Санкт-Петербурге на площадках отелей «Азимут» и «Санкт-Петербург». Для Всеволожского танцевального клуба «Галатея» это было первое соревнование в нынешнем сезоне. Можно сказать, что после летних отпусков девочки ещё не разогрелись, но они сумели себя показать.

Балтийская танцевальная олимпиада – это важное событие международного уровня. В этом году в рамках олимпиады проходили чемпионаты Европы по танцевальному шоу и акробатическому танцу, чемпионат Европы по восточным танцам, Кубок мира по модерну, чемпионат Европы по фламенко, Кубок мира по классическому танцу (по балету). В олимпиаде приняли участие 1 500 танцоров из России, Чехии, Дании, Италии, Украины, Беларуси, Армении. Мастерство исполнителей оценивали судьи из девяти стран, и среди них – лишь один представитель России. Воспитанницы «Галатеи» боролись за призовые места в акробатическом танце.

Чемпионками Европы в номинации «Дуэт» в возрастной категории «юниоры» стали Алеся Сельвич и Александра Стрелецкая. В номинации «Formation» в возрастной категории «дети» чемпионками Европы стали сразу восемь девочек, участвовавших в одном танцевальном номере. Это Полина Евсикова, Василина Буховцова, Александра Чеча, Виктория Жаворонкова, Лиля Османова, Ульяна Авдеева, Софья Кажуро, Анастасия Ткачук.

На втором месте на чемпионате Европы (серебряная медаль) оказались: в номинации «Соло» в возрастной категории «юниоры» – Алеся Сельвич; в номинации «Дуэт» в возрастной категории «юниоры» – Татьяна Кыркалова и Елизавета Миронкина; в номинации «Дуэт» в возрастной категории «дети» – Анастасия Ткачук и Софья Кажуро; в номинации «Малая группа» в возрастной категории «дети» – Анастасия Ткачук, Софья Кажуро, Ульяна Авдеева, Лиля Османова, Виктория Жаворонкова.

На третьем месте на чемпионате Европы (бронзовая медаль) в номинации «Соло» в категории «дети» – Анастасия Ткачук; в номинации «Дуэт» в категории «дети» – Алиса Пчелинцева и Елизавета Матвеева; в номинации «Малая группа» – «юниоры» – Алеся Сельвич, Александра Стрелецкая, Татьяна Крыкалова, Елизавета Миронкина.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из домашнего архива