Студия «Отражения» вступила в свой четвертый сезон. По традиции, на праздничное открытие пришли родители, родственники и друзья воспитанников режиссера Олега Шишова.

В студии, которая работает во Всеволожском Центре культуры и досуга, основам актерского мастерства обучаются 25 детей и подростков. Занимаются ребята увлеченно и наверняка мечтают когда-нибудь выйти на профессиональную сцену или сниматься в кино. Конечно, не все в жизни выберут этот путь, но уже сейчас заметно, что среди студийцев есть одарённые дети, и не исключено, что когда-нибудь они действительно станут профессиональными артистами.

Студия «Отражения», несмотря на достаточно молодой возраст, уже имеет на своем творческом счету два хороших спектакля. Один – о проказнике Томе Сойере, другой – о смешной выдумщице Пеппи Длинныйчулок. В этом сезоне Олег Шишов решил «замахнуться на классику» – студия начала работать над постановкой «Онегин – точка сцены». Отрывки из спектакля зрителям были показаны в день открытия сезона. Заняты в постановке, конечно, старшие студийцы. Для младших воспитанников в этом спектакле ролей нет.

Но на сцене в этот день играли дети всех возрастов – от восьми до пятнадцати лет. Зрители аплодировали этюдам «Кошка» (Ульяна Власова), «Ленивец» (Александра Николаева), «Тесто» (Ксения Циповяз и Марьяна Абдрашитова), «Вешалка» (Дмитрий Суомалайнен и Иван Пахомов). Сценка «В автобусе» была самой большой по составу участников. Все этюды, кстати, ребята придумывают сами. Режиссер лишь умело редактирует замысел.

Художественное слово было представлено рассказами А. Чехова «Хамелеон» (Д. Суомалайнен), В. Железнякова «Тетрадь с фотографией» (И. Пахомов) и Н. Тэффи «Катенька» (Диана Марцинкевич).

Студийцы достаточно уверенно держатся на сцене. Актерские навыки формируются благодаря тому, что в курс обучения входят основы таких дисциплин, как сценическая речь, пластика, сценическое движение, вокал и хореография.

Опыта ребята набираются не только на родной сцене Центра культуры и досуга, но и на выездных спектаклях, с которыми выступают в школах района и на фестивалях. Участвуют они и в различных творческих и театральных конкурсах.

В минувшем сентябре студия «Отражения» завоевала второе место на международном конкурсе «Петровский парадиз» в Санкт-Петербурге, где был показан отрывок из спектакля «Пеппи Длинныйчулок». Этот веселый музыкальный спектакль Олег Шишов планирует показать в ближайшие месяцы в общеобразовательных школах Мурино и Дубровки.