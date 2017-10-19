Потенциал школ-новостроек обсуждают в Кудрово

Всероссийская научно-практическая конференция «Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал школы-новостройки», открывшаяся 19 октября в Центре образования «Кудрово», собрала более четырехсот участников. Ученые и педагоги-практики встретились на всеволожской земле, чтобы обсудить возможности как совершенно новых, так и реновационных школ в образовании.

Конференция проводится при поддержке департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с несколькими ведущими федеральными вузами.

В первый день работы многочисленные участники, приехавшие из разных районов области и других регионов страны, побывали на обзорной экскурсии в самом современном образовательном учреждении Всеволожского района, познакомились с выставкой учебно-методической литературы, выпускаемой ведущими издательствами страны, а также с развивающими играми для детей и образцами школьной формы.

Перед началом пленарного заседания гости приняли участие в торжественном открытии бюста А.С. Пушкина (автор – скульптор Алексей Архипов). Открылась конференция выступлением С.В. Тарасова – доктора педагогических наук, председателя комитета общего и среднего образования Ленинградской области.

Работа конференции продолжилась на четырех дискуссионных площадках по темам: «Профессиональные компетенции педагогического коллектива новой школы: создание управленческой команды и формирование коллектива», «Современное школьное образовательное пространство: 100 идей для моделирования», «Новые технологии в образовании – формируем компетенции XXI века», «Доступное образование: в школе (классе) появился особый ребёнок».

Продолжится конференция 20 октября в МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. Академика И.П. Павлова». Участники посетят школьный музей и познакомятся с опытом школ Челябинской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей.

Фото Антона ЛЯПИНА