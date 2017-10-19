Какая она должна быть, «Школа, устремленная в будущее»? Школа, где сегодня формируется и получает знания человек завтрашнего дня. Какой он будет, будущий гражданин нашей страны? Образованный, разносторонний, целеустремленный, богатый духовно и технически грамотный, – зависит не только от семьи, но и в огромной степени от школы. От личности учителя, точнее, от масштаба этой личности.

С одной стороны, мы смотрим сегодня на школу с огромной надеждой, но, с другой стороны, к современной школе так много претензий, начиная от реформаторских начинаний, связанных с ЕГЭ, оптимизацией школы, становлением образовательных стандартов, переполненностью классов в престижных школах и отсутствием современного технического оснащения в маленьких сельских школах, а то и просто отсутствием самих школ в этих населённых пунктах. А еще проблемы дополнительного образования, недостаток мест в учреждениях дошкольного образования, отсутствие профессиональных кадров в сельских школах…

Обсудить и, возможно, ответить на многие из этих вопросов призвана Всероссийская научно-практическая конференция «Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал школы-новостройки», которая будет проходить два дня, с 19 по 20 октября, на базе МОБУ «Средняя образовательная школа «Центр образования «Кудрово» и МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» во Всеволожском районе. Конференция такого масштаба и такой социальной направленности проходит в Ленинградской области впервые, – к участию приглашены 400 представителей из регионов Российской Федерации.

Круг тем пленарных заседаний и клубных дискуссий велик, и накануне конференции председатель комитета общего и профессионального образования правительства Ленинградской области С.В. Тарасов, профессор, доктор педагогических наук, дал эксклюзивное интервью корреспонденту газеты «Всеволожские вести» Татьяне Трубачевой. Подробности читайте в ближайшем номере газеты.