В следующем году на ремонт дорог во Всеволожске планируют потратить 35 миллионов рублей. Об этом рассказал на встрече с предпринимателями глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Это рекордная цифра уже заложена в бюджет, – отметил глава района. – Дороги во Всеволожске – больная тема. Из-за того что некоторые подрядчики не выполняют своих обязательств, приостановлено строительство дороги по улице Крымской.

Отметим, что с будущего года в Ленинградской области изменяется схема финансирования ремонта дорог. Отныне средства из дорожного фонда будут напрямую выделяться муниципальным районам. Это, по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, позволит вовремя проводить тендеры и своевременно, в летнее время вести дорожные работы. Кроме того, отныне класть асфальт в дождь и снег запрещено. В холода работы вообще будут прекращены.

Ирэн ОВСЕПЯН