Лесколовский центр образования посетили гости из Дома дружбы Ленинградской области. Накануне национального осеннего праздника Чхусок «Осенний вечер» российские корейцы знакомили всех желающих со своими традициями.

С обычаями и традициями этого осеннего праздника учащихся и педагогов центра познакомили представители «Союза женщин-кореянок Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Чхусок – один из самых важных и любимых праздников в году, это праздник урожая и благодарности земле и духам за ее щедрость. На Чхусок принято вспоминать своих предков. Люди приезжают в дома к своим родителям, чтобы провести праздничный день вместе.

Школьники Лесколовского центра увидели настоящие корейские костюмы и узнали, чем отличается мужской, женский и детский традиционный праздничный наряд «ханбок». Посмотрели видеофильм с исполнением праздничного хоровода, который в Корее танцуют под открытым небом при полной луне.

Завершился урок дружбы дегустацией рисовых хлебцев «сонпхён», которые обязательно подаются в Корее на Чхусок. Интересен обычай приготовления рисовых хлебцев. Девушки готовят их в полной тишине и стараются, чтобы хлебцы вышли как можно аккуратнее и ровнее. Считается, что у того, кто слепит «сонпхён» красивее всех, спутник жизни или дети будут красивыми и добрыми.

Ребята проявили интерес к традициям корейского народа и выразили желание познакомиться с традициями и культурой других народов.

Любовь ДУДНИКОВА