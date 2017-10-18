Во Всеволожске прошла торжественная отправка призывников

Вчера, 17 октября, 14 призывников из Всеволожского района пополнили ряды Вооруженных сил РФ. Новобранцы из Всеволожска, Разметелево, пос. им. Свердлова, Кузьмоловского, Куйвози, пос. им. Морозова, Колтушей, Бугров и Мурино отправятся в сухопутные, воздушно-десантные, военно-космические, железнодорожные, инженерные войска и Национальную гвардию.

– Многие юноши просят, чтобы их взяли в армию, – отметил на торжественной отправке призывников ветеран военной службы, член Совета ветеранов микрорайона Южный города Всеволожска, полковник запаса Виктор Березняцкий. – Армия – школа мужества. Служить Отечеству, особенно в наше непростое время, большая честь. Конечно, в первые дни службы придется нелегко. В вооруженных силах нет таких понятий, как «не хочу» или «не буду», необходимо привыкнуть к дисциплине.

– Думаю, время службы пролетит незаметно, – рассказывает новобранец Михаил Осинин. – После возвращения из армии планирую поступить в Санкт-Петербургский военный институт физкультуры. Я кандидат в мастера спорта по биатлону и хочу связать свое будущее со спортом.

– Я недавно окончил полицейский колледж, – рассказывает Роберт Мирзабалаев из Разметелево. – После службы планирую устроиться на работу в полицию. Но сейчас главное – достойно отслужить.

Ирэн ОВСЕПЯН