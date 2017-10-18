Временное прекращение движения автотранспортных средств по участку автомобильной дороги: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») будет введено 31 октября с 07.00 до 17.00 в связи с проведением мероприятия, посвященного открытию памятника жертвам авиакатастрофы 31 октября 2015 года в Арабской Республике Египет и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области просит выбирать альтернативный маршрут движения.