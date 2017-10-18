Чиновники и депутаты Ленобласти налаживают прямой диалог с жителями района

Во вторник, 17 октября, в Янинском культурно-спортивном досуговом центе состоялась встреча представителей правительства Ленинградской области с жителями Заневского городского поселения по вопросам, решение которых относится к полномочиям отраслевых комитетов. Встречу провела председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

В мероприятии приняли участие депутаты ЗакСа ЛО Саяд Алиев и Алексей Игонин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский, глава МО «Заневское городское поселение» Вячеслав Кондратьев, а также представители областных профильных комитетов по образованию, здравоохранению, транспорту, дорожному хозяйству и социальной защите населения.

Во вступительной речи Лира Бурак проинформировала, что, по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сформирован график коллегиальных выездов представителей профильных комитетов правительства Ленинградской области в муниципальные образования региона, целью которых является прямое взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области с гражданами и оперативное реагирование на их обращения.

В ходе встречи жители Заневского городского поселения, преимущественно, из деревни Кудрово, задали немало острых вопросов, касающихся обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях, недостаточно совершенной системы оказания медицинской помощи, проблем с качеством и количеством имеющихся в поселении дорог, транспортного обеспечения и других социальных моментов.

Представители отраслевых комитетов Ленинградской области дали ответы на все поднятые вопросы, часть из которых пообещали взять на контроль, подробно рассмотреть и принять необходимые решения.

Помимо вопросов, решение которых относится к полномочиям правительства области, в адрес администраций Всеволожского района и Заневского городского поселения поступил ряд вопросов местного значения.

Все обращения, поступившие в течение встречи в письменном виде, приняты специалистами и будут рассмотрены по существу. По итогам их рассмотрения, ответы будут направлены жителям в письменном виде.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА