Ни для кого не секрет, что наш Всеволожский район развивается весьма активно. Увеличиваются скорости, осваиваются новые технологии – всё это требует соответствующего состояния автотранспорта и, конечно же, – самых лучших дорог. А тут ещё и зима приближается – холодное время года для жителей и «жаркое» – для работников дорожного хозяйства. Готовы ли противостоять снегу, гололеду и другим «прелестям» нашей непредсказуемой погоды наши всеволожские дорожники? На этот и на многие другие вопросы ответил корреспонденту «В.в.» исполняющий обязанности директора Всеволожского ДРСУ Алексей Струков.

– Каким был прошедший год для вашего предприятия?

– Прошедший год для Всеволожского ДРСУ был непростым. Положение в экономике в настоящее время в стране оставляет желать лучшего, да и у нас, в Ленинградской области, многие участники хозяйственной деятельности оказались в непростом положении, что, безусловно, сказалось и на нашей работе. И, как следствие, – мы не добираем объёмов выручки в сравнении с прошлым годом.

Но, несмотря на это, автомобильные дороги Всеволожского района являются одними из лучших, что подтверждается многими свидетельствами тех, кто ездит по ним. С полной ответственностью могу сказать, что мы нашими дорогами занимаемся серьёзно.

– Увеличился ли объём выполняемых вами работ?

– На сегодняшний день мы обслуживаем 300 километров автомобильных дорог, на которых движение автотранспорта довольно интенсивное. Их число у нас не увеличилось, но качество обслуживания нами дорожного покрытия возросло.

Удалось отремонтировать участок дороги в Дубровке. В процессе ремонта был уложен новый асфальт на трёхкилометровом участке. Также мы смогли сделать новый участок дороги на подъезде к п. им. Морозова при помощи комитета по строительству Ленинградской области.

В настоящее время мы проводим подготовку к зимнему периоду – обеспечиваем «ровность» дорожного покрытия, выравнивание обочин, работоспособность водопропускных сооружений.

– Что впереди?

– Сейчас во главе угла стоит решение дорожных проблем в микрорайоне Кудрово. Самое «узкое» место здесь: подъезд к населённому пункту. Существующие дороги не справляются с возросшим автопотоком, да и само дорожное полотно уже не соответствует существующим в настоящее время нормам.

Есть надежда, что мы совместно с Комитетом по строительству Ленинградской области со временем решим и эту дорожную проблему. Кроме этого, мы своими силами отремонтировали участок дороги в Разметелево.

И всё это благодаря тому, что организована четкая работа всех служб нашего

предприятия, а также диспетчерской и дорожно­-патрульной служб.

Отмечу, что Всеволожское ДРСУ никогда не отказывает в помощи Всеволожску, поселениям района.

– Мне известно, что ваша работа по достоинству оценена не только гражданами Всеволожского района, но и администрацией, и депутатским корпусом.

– Не скрою, нам приятно слышать, когда благодарят за работу устно, но не менее приятно, когда отмечают и официальными благодарностями. К примеру, за помощь поселениям и Всеволожску наше предприятие было отмечено Почётным дипломом Совета депутатов МО «Город Всеволожск».

Но мы «на лаврах» отнюдь не почиваем, а интенсивно готовимся к приближающейся зиме, заготовили более 3 000 тонн соли и

14 000 кубометров песка для обслуживания дорог. К середине сентября мы уже были полностью готовы к зиме.

– Насколько мне известно, текучесть кадров у вас нулевая.

– Попасть к нам на работу желают многие, но люди у нас держатся и работой своей дорожат. Штат укомплектован полностью.

– Поступает ли к вам новая техника?

– Правительство Ленинградской области и Комитет по строительству нас не забывают. В этом году, к примеру, мы получили новый погрузчик. Но основной массив техники мы, как самоокупаемое предприятие, приобретаем на свои средства. В этом году мы приобрели современный экскаватор, несколько легковых машин и машин для дорожно-­патрульной службы.

– Что вас беспокоит?

– Основное наше беспокойство – это несанкционированный сброс мусора вдоль автодорог. Совсем недавно у главы администрации Всеволожского района состоялось расширенное заседание, где этот вопрос обсуждался. Наш район находится вблизи от Санкт­-Петербурга со всеми вытекающими из этого соседства последствиями.

В прошлом году нами было собрано и утилизировано 7 700 кубических метров твёрдых бытовых отходов, не довезённых недобросовестными перевозчиками до законных мест складирования. В этом году мы уже собрали 5 600 кубических метров бытового мусора!

Это, конечно, безобразие! Но мы не ропщем, а просто делаем своё дело, хотя и обидно бывает… Ведь те, кто сбрасывает мусор вдоль дорог, живут рядом с нами и ездят по тем же дорогам.

– Грядёт ваш профессиональный праздник – День работников дорожного хозяйства…

– Конечно же, в этот праздник, который будем отмечать 15 октября, мы подведём свое­образный итог нашей работы за год и поздравим друг друга. А я, пользуясь случаем, от себя лично и от всего Всеволожского ДРСУ поздравляю дорожников, строителей автомобильных дорог, проектировщиков с праздником. Мы понимаем, что это не только наш праздник, но и праздник всех жителей Ленинградской области! Удачи всем нам и счастья!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА