В КДЦ «Южный» состоялся круглый стол «Два важнейших вопроса для Всеволожского района: молодежь и земля», посвященный проблемам семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усыновлению и помощи сиротам, а также вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Также были обозначены пути решения градостроительных проблем Всеволожского района.

В работе совещания приняли участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, его заместитель по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Тоноян, заместитель начальника УМВД России по Всеволожскому району Георгий Саган, руководитель следственного отдела по г. Всеволожску Следственного управления РФ по Ленинградской области Екатерина Кутафина, заместитель председателя районного комитета по образованию Лидия Чипизубова, главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Озерова и другие официальные лица.

– Мы впервые собрались здесь в таком составе, что подтверждает важность вопросов, вынесенных на обсуждение: выделение земельных участков под строительство социальных объектов и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. На первый взгляд, два этих вопроса между собой не связаны, а на поверку оказывается, что не вовлечённые в работу подростковых клубов и спортивных секций подростки становятся правонарушителями. У нас в районе есть проблемы с готовностью дошкольных учреждений. И сегодня мы вместе с вами будем искать пути их решения, – сказал Андрей Низовский.

После выступлений докладчиков произошёл обмен мнениями. Здесь же руководители властных структур Всеволожского района ответили на вопросы журналистов и общественных активистов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА