Всеволожский благотворительный фонд «Ольга» справил новоселье

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» справил новоселье во Всеволожске.

В новом помещении на улице Межевой, 27 будут работать литературно-графическая, арт- и анимационная студии.

Анимационная студия – предмет особой гордости всеволожского фонда «Ольга», возглавляемого Светланой Калининой. В прошлом году фонд получил грант правительства Ленинградской области на её организацию. Ребята под руководством Ольги Кордюковой и Екатерины Орловой сами делают мультфильмы. Эти фильмы уже участвовали во всероссийских и даже международных фестивалях.

– В этом году по распоряжению главы администрации района Андрея Низовского были выделены помещения благотворительному фонду «Ольга» для организации работы с особенными детьми. Фонд нашёл добрых людей, которые помогли здесь всё обустроить, – сказала присутствующая на открытии главный специалист по межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Алла Асотова.

Адаптировать помещение для занятий помогли многие: сделано специальное напольное покрытие, освещение и многое-многое другое для того, чтобы детям с ограниченными возможностями здоровья было здесь комфортно. Неоценимую помощь в этом оказали депутат ЗакСа Ленинградской области Александр Матвеев, депутаты совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич и Игорь Егоров.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА