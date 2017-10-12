14 октября, с 12.00 до 18.00, во Всеволожске по адресу: мкр Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный», пройдет Форум местных сообществ с участием представителей местных сообществ, некоммерческих организаций, ресурсных центров НКО и др.

«Форумы местных сообществ» – это открытые рабочие площадки для взаимодействия между местным сообществом – НКО, общественными объединениями, бизнесом и властью в районах Ленинградской области проводятся при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области, депутатов ЗакСа и бизнес-сообщества.

Ключевой темой Форумов местных сообществ на 2017 год станет создание условий для развития благотворительности на территории Ленинградской области.

В рамках серии Форумов местных сообществ запланировано комплексное исследование благотворительности и некоммерческого сектора в районах Ленинградской области, результаты которого будут представлены на итоговом Форуме местных сообществ в декабре 2017 года.

Подробная информация о Форумах местных сообществ, а также форма регистрации участников размещена на официальном сайте в сети интернет по адресу: www.форумыместныхсообществ.рф