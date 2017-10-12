Проблемам государственного частного партнерства в сфере дошкольного образования было посвящено выездное заседание комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области, прошедшее 10 октября в КДЦ «Южный» города Всеволожска.

Для заседания был избран формат круглого стола, в работе которого приняли участие депутаты областного ЗакСа, представители профильных комитетов правительства Ленинградской области, федеральных и региональных надзорных ведомств, администрации Всеволожского района, руководители частных детских садов.

Место проведения круглого стола было выбрано не случайно – ведь именно во Всеволожском районе в связи с большими объемами строительства и, как следствие, ростом численности населения проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях стоит особо остро. Частные детские сады могут стать одним из способов снятия социальной напряженности, главное – чтобы качество такого дошкольного образования соответствовало многочисленным требованиям, предъявляемым лицензирующими органами, сообщает пресс-служба

Общественной палаты Ленинградской области.

Глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Историк заверила собравшихся, что специалисты ведомства могли бы войти в специальную комиссию по подбору помещений и подготовке к открытию таких учреждений, если она, как предлагают общественники, будет создана в районе.

Консультант департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета общего и профессионального образования Елена Белоглазова разъяснила участникам заседания, как в реальности обстоит ситуация с развитием частных детских садов в Ленинградской области: сегодня их 1,6%, и чтобы увеличить количество частников в сфере дошкольного образования, необходимо на федеральном и региональном уровне разработать единые, облегченные требования к малокомплектным и семейным детским садам. Не менее важно предусмотреть субсидирование строительства зданий, их льготное подключение к коммуникациям.

Еще одна мера поддержки частных детских садов и родителей, которые вынуждены в них обращаться, – выплата компенсации семьям из бюджета муниципалитета в случае невозможности предоставить детям места в государственном детском саду. Исходя из бюджетных затрат на содержание ребенка в детском саду, сумма компенсации могла бы составить не менее 6 тысяч рублей в месяц, что облегчило бы родителям оплату коммерческого сада, а для самих детских садов, в большинстве своем работающим полулегально, послужило стимулом для получения лицензий. Ведь механизм субсидирования будет применяться только к этой категории учреждений.

По результатам состоявшегося обсуждения комиссия Общественной палаты по образованию направит главе администрации района Андрею Низовскому и депутату ЗакСа от Всеволожского района Александру Матвееву разработанный общественниками проект постановления о выделении муниципальных субсидий частным детским садам и выступит с инициативой создания в районе межведомственной комиссии для содействия создаваемым частным ДОУ.