Александр Дрозденко на полтора часа стал третейским судьей
Сегодня, 10 октября, прошел Единый день трудоустройства. На мероприятии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил работу нового интерактивного портала службы занятости населения Ленинградской области, который обеспечит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов.
Организаторы мероприятия придумали увлекательное шоу, в котором принял участие Александр Дрозденко. Глава 47-го региона стал на полтора часа третейским судьей в баттле между известной тележурналисткой Инной Карпушиной и основателем бизнес-школы «Вверх» Владимиром Мариновичем. Участники состязания спорили о том, каким должно быть портфолио выпускника XXI века, как начать карьеру, пытались найти ответ на вопрос: «Быть или не быть сотрудником той или иной компании?», а также обсуждали проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Ленинградская область находится среди лидеров по количеству предлагаемых рабочих мест, – отметил Александр Дрозденко. – В банке вакансий региона находится более 20 тысяч предложений о работе для соискателей. Наша главная цель – приумножить трудовые ресурсы. Сейчас мы инвестируем треть регионального бюджета в образование и, разумеется, хотим, чтобы эти инвестиции вернулись на областные предприятия в виде молодых высококлассных специалистов. Для этого необходимо открывать новые и высокооплачиваемые рабочие места.
Отметим, что в прошлогодней ярмарке приняли участие 6,5 тысячи соискателей. Новые трудовые договора по итогам собеседований подписали 228 человек. Работодатели провели более 2 000 собеседований.
Мери АНЕЧКИНА
Фото Антона ЛЯПИНА