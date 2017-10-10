Сегодня, 10 октября, прошел Единый день трудоустройства. На мероприятии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил работу нового интерактивного портала службы занятости населения Ленинградской области, который обеспечит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов.

Организаторы мероприятия придумали увлекательное шоу, в котором принял участие Александр Дрозденко. Глава 47-го региона стал на полтора часа третейским судьей в баттле между известной тележурналисткой Инной Карпушиной и основателем бизнес-школы «Вверх» Владимиром Мариновичем. Участники состязания спорили о том, каким должно быть портфолио выпускника XXI века, как начать карьеру, пытались найти ответ на вопрос: «Быть или не быть сотрудником той или иной компании?», а также обсуждали проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Ленинградская область находится среди лидеров по количеству предлагаемых рабочих мест, – отметил Александр Дрозденко. – В банке вакансий региона находится более 20 тысяч предложений о работе для соискателей. Наша главная цель – приумножить трудовые ресурсы. Сейчас мы инвестируем треть регионального бюджета в образование и, разумеется, хотим, чтобы эти инвестиции вернулись на областные предприятия в виде молодых высококлассных специалистов. Для этого необходимо открывать новые и высокооплачиваемые рабочие места.

Отметим, что в прошлогодней ярмарке приняли участие 6,5 тысячи соискателей. Новые трудовые договора по итогам собеседований подписали 228 человек. Работодатели провели более 2 000 собеседований.

Мери АНЕЧКИНА

Фото Антона ЛЯПИНА