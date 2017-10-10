Сегодня стартует городской конкурс на лучший проект эмблемы 55-летия города Всеволожска, который организован в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Всеволожска в 2018 году. Представленный на конкурс эскиз должен быть красочным, привлекать внимание и включать в себя цифры «55».

Конкурсные работы принимаются с 10 октября по 16 ноября во Всеволожском Центре культуры и досуга или по эл. почте: vsevmk@yandex.ru С 17 сентября по 25 ноября в сети интернет пройдет общественное голосование, результаты которого будут учитываться при подведении итогов конкурса. Работы опубликуют в официальном сообществе Всеволожского ЦКД: https://vk.com/club29307793 С 27 по 30 ноября конкурсная комиссия выберет лучший проект эскиза простым большинством голосов.

Итоги конкурса будут опубликованы с 1 по 22 декабря на официальном сайте администрации Всеволожского района http://www.vsevreg.ru и в газете «Всеволожские вести».

Эскизы участников конкурса после подведения итогов представят на выставке во Всеволожском Центре культуры и досуга. Проект победителя будет использован в изготовлении сувенирной продукции, в полиграфических и печатных изданиях, при размещении в сети интернет, при разработке единой концепции праздничного оформления города Всеволожска, сценических площадок, и т.д. Победителя и участников конкурса наградят в день праздничного мероприятия, посвященного 55-летию города Всеволожска.

В конкурсе могут принять участие граждане от 14 лет и старше, проживающие или имеющие основное место работы/учебы в МО «Город Всеволожск», или юридические лица, зарегистрированные в МО «Город Всеволожск».

Подробности проведения конкурса можно узнать в МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110. Телефон 8 (813-70) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru