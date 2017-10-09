Дольщики нескольких домов въедут в свои квартиры только после того, как будут устранены все нарушения. Представители компании-застройщика обещают новоселье в Новый год. Владельцы квартир в радужную перспективу верят с трудом.

– Еще 28 августа на рабочей встрече застройщиков и областного правительства под председательством губернатора обсуждались сроки сдачи проблемных объектов, – отметил заместитель председателя областного комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы, начальник департамента государственного строительного надзора Денис Горбунов. – Ситуация по каждому объекту обсуждалась отдельно, разрабатывался план по устранению технических замечаний. После того как строительство будет завершено и к нам поступит извещение от застройщика, наши специалисты сразу выедут на место, оценят реальную ситуацию и вынесут решение. Все технические вопросы будут тщательно прорабатываться специалистами. Естественно, если состояние окажется неудовлетворительным и коммуникации не будут подключены, принять объекты мы не сможем. Ну, а если все спорные моменты будут устранены, наше ведомство подпишет необходимые документы по приему домов.