В связи с проведением в городе Всеволожске ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарки 7 и 8 октября, с 6.00 7 октября до 21.00 8 октября будет введено временное прекращение движения автотранспортных средств по Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом).

В качестве объездов рекомендовано использовать Октябрьский проспект и Колтушское шоссе, сообщает администрация Всеволожского района. 7 и 8 октября городские автобусные маршруты №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11; межпоселенческие автобусные маршруты №№ 601, 601а, 602, 602а, 607, 618; пригородный автобусный маршрут № 530 будут объезжать указанный участок, проезжая мимо администрации: – при движении от Привокзальной площади: Всеволожский пр. – Октябрьский пр. – Колтушское шоссе; – при движении от ЦРБ: Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Всеволожский пр.