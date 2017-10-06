В жилищном комплексе «Вена» микрорайона «Семь столиц» в деревне Кудрово сегодня, 6 октября, состоялось торжественное открытие нового детского сада с бассейном на 140 малышей.

Это третий по счету сад, возведенный компанией Setl City в рамках соглашения с администрацией Всеволожского района. В церемонии приняли участие глава районной администрации Андрей Низовский, глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев, глава администрации Алексей Гердий и генеральный директор Setl City Илья Еременко.

После символичного разрезания красной ленточки гости отправились на экскурсию – сотрудники детского сада с гордостью показали уютные спальни, просторные игровые комнаты, отлично оснащенный спортивный зал и, конечно, бассейн, где малышей будут учить плавать.

Воспитанники детского сада, который работает уже две недели, подготовили для гостей небольшой концерт, а сотрудники и представители родительской общественности тепло поблагодарили районную администрацию и компанию-застройщика за такой замечательный подарок кудровским малышам.

На церемонии открытия Андрей Низовский отдельно отметил высокое качество проекта, разработанного специально для этого дошкольного учреждения, и непосредственно строительства.

«Нынешней осенью у нас выработалась хорошая привычка открывать новые детские сады, – сказал Андрей Низовский. – Пока что во Всеволожском районе ситуация с нехваткой мест в дошкольных учреждениях остается напряженной, но администрация предпринимает все возможные шаги для ее улучшения».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА