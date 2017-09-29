В декабре в деревне Кудрово, на пересечении улиц Венской и Центральной в квартале «Лондон», будет завершено строительство пожарной части на четыре пожарных машины.

Общая площадь двухэтажного здания составит 1380 кв. м, сообщают в администрации Заневского городского поселения Всеволожского района.

«Накануне наш специалист по ГО и ЧС и безопасности выезжал на место предполагаемого строительства и лично удостоверился в том, что подготовка к возведению здания пожарной части идет полных ходом, работает строительная техника, установлены бытовки для рабочих. Есть серьезные основания полагать, что застройщик сдержит свое слово и обещанная пожарная часть появится в запланированный срок, что для жителей нашего поселения крайне важно», – рассказал глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий.