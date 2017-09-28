В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о справедливом приговоре жестоким убийцам, пытавшим, а затем сбросившим в водоем свою жертву; о роковой неосторожности жительницы Мурино, разбившейся насмерть при падении с балкона 24-го этажа; о тяжелом дне всеволожских полицейских, получивших сразу три сообщения о гибели людей. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ об оперативном задержании преступников, лишивших жизни рабочего из Нижнего Новгорода; информация о пресечении незаконной торговли в одном из павильонов на железнодорожной станции Бернгардовка, а также подробности гибели известного серпентолога Арслана Валеева, скончавшегося через двое суток после укуса ядовитой мамбы.